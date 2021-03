In Basilicata chiude anche la scuola dell’infanzia

POTENZA – Da domani al 27 marzo in Basilicata rimarranno chiuse anche le scuole dell’infanzia, ad eccezione degli asili nido. È quanto ha precisato alla Dire l’ufficio stampa della giunta regionale.

TUTTE LE SCUOLE IN DAD

Restano chiuse in Basilicata le scuole di ogni ordine e grado da domani martedì 16 marzo a sabato 27. Lo ha reso noto la Regione al termine dell’unità di crisi alla presenza di tutte le figure istituzionali operanti sul territorio. La didattica a distanza era stata già attivata in regione a seguito del passaggio in zona rossa con decreto ministeriale delle scorso 27 febbraio, in scadenza oggi 15 marzo. La decisione di estendere la dad nonostante il passaggio in zona arancione e’ stata assunta a seguito della comunicazione dei dati sui contagi da parte del direttore del dipartimento della Salute, Ernesto Esposito, preoccupato per le tendenze incrementali di positivi e ricoveri, nonostante il tasso di riempimento delle terapie intensive sia nettamente migliore della media nazionale. Tali dati hanno spinto l’unità di crisi a immaginare ulteriori restrizioni – rispetto alla zona arancione – su base locale, in particolar modo per quanto riguarda le strutture scolastiche. La misura, condivisa dall’unità di crisi, si innesta in un cronoprogramma della campagna vaccinale che prevede la vaccinazione di tutto il personale scolastico entro Pasqua.