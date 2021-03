VIDEO| Giornata contro i disturbi alimentari, in Basilicata centro ospita 2mila pazienti

POTENZA – “In 15 anni di attività il Centro per i disturbi di comportamento alimentare di Chiaromonte, in provincia di Potenza, ha preso in carico circa duemila persone che hanno effettuato regolarmente il percorso di tipo riabilitativo psico nutrizionale residenziale e altrettanti i pazienti che hanno effettuato un percorso di tipo ambulatoriale”. Sono i dati illustrati alla Dire dalla direttrice del centro, Rosa Trabace, in occasione della Giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare oggi 15 marzo.

Sono 450 i pazienti provenienti dalla stessa Basilicata, “a significare l’importante valenza di un servizio simile nel nostro contesto territoriale a supporto delle patologie dei disturbi del comportamento alimentare”, ha aggiunto Trabace. A oggi la maggior parte dei pazienti, provenienti da tutto il paese, ha tra i 15 e i 25 anni, sono sia uomini che donne, anche se vi è una prevalenza femminile. L’arrivo nella struttura avviene su segnalazione dei pediatri, dei medici di famiglia o dai familiari al numero verde 800161315. “Oggi più che mai la giornata del 15 marzo ha una valenza pregnante e significativa per il dilagare del fenomeno sempre più presente in qualsiasi contesto sociale e familiare”, ha concluso la direttrice.