L’Italia ‘vola’ agli Oscar 2021 con Pausini e ‘Pinocchio’ di Garrone

ROMA – Laura Pasini e ‘Pinocchio’: ecco l’Italia agli Oscar. La cantante è candidata alla 93esima edizione nella categoria Miglior canzone originale con ‘Io Sì (Seen)’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé‘ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, mentre il ‘Pinocchio‘ di Matteo Garrone è candidato a due premi. Il film, infatti, si è aggiudicato la nomination per i Migliori costumi e il Miglior trucco e acconciatura. Ad annunciare oggi i candidati il cantante e attore Nick Jonas e l’attrice e modella indiana Priyanka Chopra, marito e moglie dal 2018. I vincitori saranno svelati il 25 aprile in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà in contemporanea in vari luoghi, come il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles, e sarà trasmessa in diretta sulla rete ABC.

OSCAR 93, PER PRIMA VOLTA DUE DONNE IN CINQUINA MIGLIOR REGIA

Per la prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy Award due donne sono candidate contemporaneamente nella cinquina dedicata alla Miglior regia. E sono Chloe Zhao per ‘Nomadland‘ ed Emerald Fennell per ‘Promising Young Woman‘. A guidare le nomination della 93esima edizione degli Oscar è ‘Mank’, il film Netflix di David Fincher. La pellicola, tra le tante, è candidata a Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista (Gary Oldman) e Miglior attrice non protagonista (Amanda Seyfried). A seguire con sei nomination ‘The Father’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Minari‘, ‘Nomadland’, ‘Il processo ai Chicago 7′ e ‘Sound of Metal‘. Chiude con 5 ‘Promising Young Woman‘. Tra i candidati anche Chadwick Boseman. ‘Black Panther’ dell’universo Marvel ha ricevuto una candidatura postuma come Miglior attore protagonista per il film Netflix ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. L’interprete è morto all’età di 42 anni, lo scorso agosto, a causa di un cancro al colon nel 2016. Un brutto male di cui non aveva mai parlato pubblicamente e che lo ha accompagnato durante tutte le riprese dei suoi ultimi film.

OSCAR 2021 MIGLIOR ATTORE E ATTRICE PROTAGONISTA

Concorrono per l’Oscar come Miglior attore protagonista anche Gary Oldman per Mank, Riz Ahmed per ‘Sound of Metal’, Anthony Hopkins per ‘The Father‘ e Steven Yeun per ‘Minari‘. Le candidate a Miglior attrice protagonista sono, invece, Viola Davis per ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, Andra Day per ‘The United States vs Billie Holiday’, Vanessa Kirby per ‘Pieces of a Woman’, Frances McDormand per ‘Nomadland‘ e Carey Mulligan per ‘Promising Young Woman’.

OSCAR 2021, MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

I candidati a Miglior film d’animazione per questa edizione sono ‘Onward – Oltre la magia‘, ‘Over the Moon‘, ‘Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film‘, ‘Soul‘ e ‘Wolfwalkers‘. Ad annunciare oggi le nomination il cantante e attore Nick Jonas e l’attrice e modella indiana Priyanka Chopra, marito e moglie dal 2018.