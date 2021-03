A Milano vaccini nei drive through Difesa, Guerini: “Qui 2000 al giorno”

di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Sono tornato qui oggi per un senso d’impegno personale e istituzionale. Personale perché sono figlio di questa terra. Sono nato a Lodi: so cosa ha significato e cosa sta significando la pandemia per questa terra”. Queste le parole del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, all’inaugurazione del drive through per i vaccini anti-covid nel parcheggio del parco milanese di Trenno. Uno spazio già adibito per i tamponi molecolari, che ora diventerà anche un punto di somministrazione per i vaccini.

Guerini dice di essere qui per testimoniare l’impegno delle forze armate. “Anche la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo, come commissario per la lotta alla pandemia dà il senso di questo impegno e di questo sforzo”, aggiunge il ministro. Secondo Guerini, “le forze armate sono logistica, organizzazione, catena di comando e competenze, e possono essere messe a disposizione del Paese in uno spirito di serietà e concretezza”.

Il ministro ricorda che sono già “Centotrentotto i drive through allestiti dalla difesa, di cui 28 in Lombardia”. Queste realtà diventeranno punti fondamentali per le inoculazioni dei vaccini anti-covid. “Qui- promette Guerini- arriveremo a 2.000 somministrazioni al giorno”.