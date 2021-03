Whirlpool, Giorgetti a De Luca: “Al lavoro per concretizzare soluzioni”

NAPOLI – “Caro Vincenzo, con riferimento alla crisi dello stabilimento Whirpool, Ti informo che sto seguendo personalmente la situazione cercando di dare concretezza ad una possibile soluzione. Siccome sono abituato a parlare con i fatti, Ti posso assicurare che non appena ci sarà un segnale tangibile provvederò a dartene notizia e a convocare il tavolo di crisi”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in una lettera inviata al governatore della Campania Vincenzo De Luca che la scorsa settimana, in un incontro con i lavoratori e le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Napoli, si era impegnato a sollecitare il Mise.

