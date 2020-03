Coronavirus, due voli dalle Canarie per gli italiani bloccati

ROMA – Atterreranno domani a Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa dopo le 23 due voli speciali della compagnia Neos Air, con a bordo italiani rimasti bloccati in questi giorni nelle Canarie spagnole. I due voli sono stati istituiti dalla compagnia aerea in coordinamento con l’ambasciata d’Italia in Spagna e con l’Unità di crisi, che in questi giorni hanno raccolto le segnalazioni di quei connazionali rimasti bloccati sulle isole delle Canarie spagnole quali Fuerteventura o Tenerife a causa della cancellazione dei voli di ritorno seguita all’emergenza Covid-19.

Come apprende l’agenzia di stampa Dire dalla Task Force emergenza coronavirus dell’ambasciata di Spagna e del consolato di Barcellona, il lavoro di coordinamento della rete diplomatica italiana ha permesso di trovare due voli charter da 186 posti ciascuno. Il primo compirà la tratta Tenerife-Fuerteventura-Milano, con partenza alle 18.10 e arrivo alle 00.40. Il secondo Tenerife-Fuerteventura-Roma Fiumicino, con partenza alle 18.50 e arrivo alle 23.30. L’acquisto del biglietto è a carico del singolo cittadino, riferiscono dalla rete diplomatica.

