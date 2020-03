ROMA – Film, serie tv e programmi d’approfondimento non mancheranno stasera in tv.

Rai 1

Bella da morire | 21.25

L’ispettrice Eva Cantini fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo. Il suo arrivo in commissariato non è dei più semplici: Eva ha un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.