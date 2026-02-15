Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite della finale

ROMA – Sarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Un annuncio che consegna alla storia del Festival un momento destinato a restare: la voce italiana più amata al mondo tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare un percorso artistico che ha trasformato la musica in identità nazionale.

La sua presenza a Sanremo, a sette anni dalla sua ultima apparizione, sarà anche un omaggio alla storia. Fu Pippo Baudo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio a una carriera straordinaria. Un’intuizione che ha cambiato il destino di un artista e arricchito il patrimonio musicale del Paese.

Impossibile non evocare Con te partirò, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più amati e riconoscibili nel mondo

“Pensavo fosse un punto d’arrivo ed era invece il punto di partenza: il pubblico dell’Ariston, la mia mamma a fare il tifo, il mio babbo in fondo alla sala, commosso e silenzioso, l’Italia davanti alla TV… – ha detto l’artista – Il palco sanremese è per me come un album di ricordi”.

Nel corso della sua carriera Andrea Bocelli ha rappresentato l’Italia nei più grandi eventi internazionali: dalle cerimonie olimpiche — da Torino 2006 fino ai recenti Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 — ai palcoscenici mondiali, portando la tradizione lirica e la canzone italiana davanti a miliardi di spettatori. Tra i riconoscimenti più prestigiosi, la stella sulla Hollywood Walk of Fame, simbolo della sua consacrazione internazionale.

E il 2026 è un anno speciale per il Maestro: ricorrono infatti i 30 anni di Romanza, l’album più venduto di sempre nel mondo, oltre 20 milioni di copie, un successo planetario che ha consacrato Bocelli come fenomeno globale. Un disco che ha portato la melodia italiana nelle case di ogni continente, rendendo la sua voce sinonimo stesso di Italia.

La sua partecipazione alla finale di Sanremo 2026 si preannuncia come un momento di grande intensità e celebrazione: un ponte tra radici italiane e orizzonti internazionali.