Giochi 2026, Moioli ancora sul podio olimpico: argento con Sommariva nello snowboard cross a coppie miste

ROMA – Medaglia d’argento per l’Italia nello snowboard cross a coppie miste dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo una prima frazione complicata, in cui Lorenzo Sommariva ha chiuso al terzo posto, a 66 centesimi dalla testa a causa di un contatto con l’australiano Adam Lambert, è salita in cattedra una leggendaria Michela Moioli. L’azzurra ha messo in pista una run pazzesca, riuscendo a scavalcare la francese Lea Casta e lanciandosi all’inseguimento della britannica Charlotte Bankes. Nonostante il tentativo di rientro finale dell’azzurra, Bankes è riuscita a resistere portando l’oro alla Gran Bretagna. Per l’Italia arriva comunque una medaglia d’argento vinta davanti alla Francia (bronzo) e all’Australia, rimasta fuori dal podio.

MOIOLI: “ORGOGLIOSA DI ME STESSA PER QUESTE 2 MEDAGLIE”

Michela Moioli torna sul podio olimpico per la quarta volta. Il secondo argento consecutivo, nella prova mista a squadre di snowboard cross, è arrivato sulla neve amica di Livigno, al fianco di Lorenzo Sommariva: “Siamo felici, no?– sorride la bergamasca- L’Olimpiade è finita e ci siamo portati dietro qualcosa di bello anche oggi. Bello, molto bello. Rispetto alla gara singola, cerco di pensare di avere un alleato con cui costruire insieme la gara. Siamo stati bravi sin da stamattina a darci man forte l’uno con l’altra. A me piace rimontare: avevamo batterie toste sin dai quarti di finale, però ci abbiamo creduto e turno dopo turno abbiamo costruito una gran gara e mi sono divertita a fare sorpassi. Dopo gli ultimi anni, mai avrei creduto di prendere due medaglie: ma grazie al supporto di famiglia e di tanti amici ce l’ho fatta e sono tanto orgogliosa di me stessa“.

Per Lorenzo Sommariva, ligure di casa in Valle d’Aosta è invece la prima medaglia: “È stato impegnativo, non me l’aspettavo che fosse così prendere una medaglia, ma sono felicissimo. Essere protagonisti della medaglia del record storico per l’Italia è una sensazione meravigliosa. Si corre entrambi per raggiugere lo stesso obiettivo e trasferire tranquillità al compagno può aiutare. Il segreto della medaglia è stato stare in piedi, visti i contatti nei quarti ed in finale. Sono riuscito a tenere il gap ridotto, poi l’egregio lavoro l’ha fatto Michela“.