domenica 15 Febbraio 2026

Giochi 2026, impresa epica nel biathlon: Lisa Vittozzi è oro

"Sono riuscita a tirare fuori tutto quello che avevo, non ho mai smesso di crederci", dice l'atleta azzurra che ha regalato all'Italia la prima medaglia olimpica nel biathlon

di Marco MelliData pubblicazione: 15-2-2026 ore 16:09Ultimo aggiornamento: 15-2-2026 ore 16:24

ROMA – Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Vittozzi compie un’impresa epica nell’inseguimento 10km, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro Olimpica di sempre nel biathlon. L’azzurra è stata autrice di una prova magistrale al poligono, dove ha trovato un perfetto 20/20 che le ha permesso di ribaltare la gara. Il momento decisivo è arrivato all’ultima sessione di tiro in piedi: mentre la norvegese Maren Kirkeeide, che era scappata via nel fondo con oltre 12 secondi di vantaggio, commetteva due errori fatali, Vittozzi ha ottenuto il 5/5. L’argento è andato a Kirkeeide (+28.8) e il bronzo alla finlandese Suvi Minkkinen (+34.3).
L’altra azzurra Dorothea Wierer ha chiuso al nono posto (+1:30.3).

VITTOZZI: “MAI SMESSO DI CREDERCI E ORA SONO FELICE”

Non ci credo. Non posso descrivere quello che ho provato gli ultimi due chilometri sono stati veramente un sogno. Le altre sono veramente forti e non pensavo di poter vincere oggi. Ho dato davvero tutto quello che avevo ed è andata. Sicuramente l’anno scorso è stato difficile, davvero. Ho tirato fuori la grinta che ho, per essere qui e per sognare in grande. Sono riuscita a tirare fuori tutto quello che avevo, non ho mai smesso di crederci. Ed ora sono felice. Vincere davanti a questo pubblico è da un parte bellissimo, ma dall’altra mi sono detta di non lasciar calare l’attenzione altrimenti avrei rischiato di non arrivare in fondo, di fronte a tanto tifo”. Lo ha dichiarato Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

(Foto da X @milanocortina26)

