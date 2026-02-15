domenica 15 Febbraio 2026

Slalom gigante, Federica Brignone scrive la storia: oro e secondo titolo ai Giochi 2026

Sfortunato quarto posto per Lara Della Mea, che ha rimontato 11 posizioni. Decima Sofia Goggia

Data pubblicazione: 15-2-2026 ore 11:44Ultimo aggiornamento: 15-2-2026 ore 16:23

CORTINA – Federica Brignone è medaglia d’oro nel gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso la gara con un tempo complessivo di 2’13″50. Argento a +0″62 per la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund. Sfortunato quarto posto per Lara Della Mea, +0″67, che ha rimontato 11 posizioni. Decima Sofia Goggia, attardata di 0″87.
Per Brignone è il secondo titolo olimpico dopo l’oro nel superG di giovedì scorso.

BRIGNONE: “SENZA PAROLE, AL TRAGUARDO HO SENTITO LE URLA”

“Vi giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente, perché in realtà oggi sono stata veramente tranquilla, sia prima della prima manche, ero quasi fin troppo tranquilla e avevo paura di non essere abbastanza aggressiva, sia nella seconda. Ho pensato solo a sciare. Ho provato a spingere il più possibile. Quando ho tagliato il traguardo ho solo sentito urla e non ho più capito niente. Oggi ho pensato al mio sci ed è stata la cosa più bella, perché me la sono vissuta veramente bene”. Lo ha dichiarato, ai microfoni Rai, Federica Brignone dopo la medaglia d’oro conquistata nel
gigante di sci dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Brignone si è detta dispiaciuta per aver fatto scivolare al quarto posto Lara Della Mea: “È un grande risultato alle Olimpiadi arrivare quarta. Brucia, però è stata fortissima, ha fatto una grandissima seconda marche e deve essere solo orgogliosa”.

(Photo credit: Italia Team)

