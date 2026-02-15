Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra, oro nel superG di giovedì scorso, è stata la più veloce sull’Olympia delle Tofane con un tempo di 1’03″23. Dietro di lei la tedesca Lena Duerr (+0″34) e Sofia Goggia (+0″46).

Seguono poi tre atlete con lo stesso tempo: Lara Colturi per l’Albania, la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0″74). Settima al momento la statunitense Mikaela Shiffrin.

Per quanto riguarda le altre azzurre, dopo le prime 35 atlete scese, c’è il 15esimo tempo per Lara Della Mea (+1″19), mentre è 21esima Asja Zenere (+1″90).

La seconda manche è in programma alle 13.30.

LEGGI ANCHE: https://www.dire.it/15-02-2026/1214971-milano-cortina-2026-gli-azzurri-in-gara-oggi-domenica-15-febbraio-tornano-in-pista-brignone-e-goggia/

BRIGNONE: “HO CERCATO DI ATTACCARE ED ESSERE INTELLIGENTE”

“La neve è facilissima, il tracciato non è niente di speciale: io ho cercato di attaccare, essere pulita e intelligente sui cambiamenti di terreno. Ho fatto una manche corretta, a tutta, e mi è venuta”. Così Federica Brignone, in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

“Ero al cancelletto e ho sentito il rumore quaggiù, è bello e adrenalinico”, ha detto in zona mista l’azzurra riferendosi al tifo nel parterre.

GOGGIA: “UNA POSIZIONE BUONA, CERCHERÒ DI RESTARE CONCENTRATA”

“Non ho ancora visto i miei intertempi, nella prima parte non mi sentivo nel ritmo perché comunque è da tanto che non faccio bene il gigante. Nella pista qua sotto mi sentivo veloce, però si poteva sicuramente sfruttare di più. La posizione comunque è buona, non me l’aspettavo: cerchiamo di restare concentrati”. Così Sofia Goggia dopo la prima manche del gigante dei Giochi Olimpici, che al momento la vede terza.

Poi Lara Della Mea, 15sima: “Oggi la pista era molto facile, come la neve. Si faceva la differenza sui dossi e purtroppo ho sbagliato la traiettoria. Non sono lontanissima, nella seconda manche dovrò veramente fare bene”.

Infine Asja Zenere, 22esima. “Sono delusa di questa manche, non mi sono fidata di me stessa e ho sbagliato perché avrei dovuto farlo. Stamattina ho fatto un bel riscaldamento, ma mi sono confusa”.

(photo credit: Italia Team)