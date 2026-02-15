I palloncini rossi e i peluche fuori dal box, la lunga attesa per un nuovo cuore di mamma Patrizia: “Mio figlio un guerriero”

NAPOLI – C’è un piccolo box circondato da palloncini rossi a forma di cuore e peluche che un po’ stride con il silenzio che avvolge la grande sala di terapia intensiva al terzo piano dell’Ospedale Monaldi di Napoli. Quella è l’area del reparto di cardiochirurgia pediatrica in cui da più di 50 giorni un bimbo di due anni lotta per sopravvivere in un box sterile, attaccato a una macchinario. È in coma farmacologico e le sue funzioni vitali sono possibili grazie al ‘lavoro’ dell’Ecmo, un macchinario che funziona un po’ come un cuore artificiale esterno.

DUE CUORI ‘DIFETTOSI’

Quel bimbo ormai lo conosce tutta l’Italia che non si capacita per quello che è successo a lui e alla sua famiglia. Il 23 dicembre, dopo una lunga attesa, ha ricevuto un cuore nuovo perché il suo era compromesso da una miocardiopatia dilatativa congenita. Purtroppo però anche il nuovo organo impiantato è risultato difettoso, probabilmente- è quello su cui si sta indagando- per aver subito un danno durante il trasporto da Bolzano– dove si trovava il donatore- ed a causa di errori nel processo della sua conservazione. Al momento ci sono 6 persone tra medici e operatori sanitari indagati.

DUE PARERI CONTRARI

Da quel 23 dicembre sono passati quasi due mesi, due mesi di attesa e di lotta contro il tempo, nella speranza di trovare un nuovo cuore per il piccolo. Da quando la storia del bimbo dal “cuore bruciato” è salita alla ribalta delle cronache, anche tutta l’Italia si è unita a questa attesa. Ieri è arrivata la doccia fredda, proprio nel giorno di San Valentino, da Roma: la notizia del parere contrario a un nuovo trapianto da parte degli esperti dell‘Ospedale Bambino Gesù. Ma l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli -cui afferisce il Monaldi – è subito intervenuta per mantenere ancora accesa quella piccola speranza, assicurando che il bambino resta in lista trapianto.

UN NUOVO TRAPIANTO? “NON LO RIOPERI CHI LO HA GIÀ OPERATO”

“Mio figlio è un guerriero, è forte, lo dicono anche i dottori. E lo dico anche io non perché è mio figlio ma perché è davvero un guerriero”: sono le ultime parole rilasciate ai cronisti da Patrizia, ieri sera, dopo l’incontro avuto con il cardinale Domenico Battaglia che si è recato a far visita al bambino. “Abbiamo pregato insieme- ha spiegato la donna- il cardinale era molto commosso”.

E poi, sul possibile trapianto al figlio, nonostante il parere arrivato da Roma, resta piena di speranza: “Le condizioni sono stazionarie e sono speranzosa che presto possa tornare a casa”. Ma è il legale Francesco Petruzzi, che l’affianca, a mettere i dovuti paletti all’Azienda ospedaliera: “Non abbiamo fatto alcuna richiesta formale ma sicuramente stiamo riflettendo e riteniamo che il dottore che lo ha già operato sicuramente non ha quantomeno la serenità di rioperarlo”, chiarisce. “Soprattutto- prosegue- se dovesse emergere, come pensiamo, che è tra gli indagati. Nulla a togliere dalla sua professionalità, ma non crediamo che possa essere sereno”.

Da ieri, vicino al lettino nel box, ci sono i palloncini rossi e un nuovo orsacchiotto di peluche che si aggiunge ai due che già coloravano la stanza. Sono i doni portati per San Valentino dalla mamma al suo piccolo guerriero: “Lui il grande amore della mia vita”, dice la 44 enne. “Io non mollo- promette a sé stessa- e neanche lui. Voglio che torni prima possibile a casa”.