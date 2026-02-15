Milano Cortina 2026, gli Azzurri in gara oggi, domenica 15 febbraio: tornano in pista Brignone e Goggia

ROMA – Fari accessi su biathlon, slalom gigante femminile di sci alpino e staffetta maschile nello sci di fondo, ma anche sullo skeleton: la seconda domenica d gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe arricchire il medagliere dell’Italia team, ‘fermo’ al secondo posto dietro la Norvegia, con 18 medaglie, di cui 6 ori. Ci sono infatti più chance di medaglia per gli azzurri: tornano Goggia e Brignone, grandi aspettative anche per la coppia Bagnis-Margaglio.

Gli appuntamenti in cui l’Italia può sperare di salire sul podio, per la giornata di oggi, domenica 15 febbraio, sono le due gare a inseguimento del biathlon, lo slalom gigante femminile di sci alpino e la staffetta 4×7,5km maschile nello sci di fondo.

LE QUATTRO PROVE IMPERDIBILI

I campioni azzurri del biathlon da tenere a mente nelle prove di Antholz-Anterselva sono, nella prova femminile, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, tra gli uomini, Tommaso Giacomel. Grande attesa nello slalom gigante femminile, per rivedere la neo iridata in super G- nonché Campionessa del mondo e della classifica di specialità in carica- Federica Brignone. Tra le azzurre impegnate nello slalom gigante anche Sofia Goggia e Lara Della Mea. Si punta poi al quartetto azzurro della staffetta 4×7,5km dello sci di fondo, dove corre anche il portabandiera valdostano Federico Pellegrino.

DOVE ASPETTARSI QUALCHE SORPRESA…

Ma ci si aspettano sorprese anche in altre specialità: nella finale dello snowboard cross a squadre miste, dove ritroviamo Michela Moioli e Omar Visintin, argento a Beijing 2022. O ancora in un’altra prova a squadre miste, quella dello skeleton, in cui si ritrovano Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, già vincitori in questo format di gara in Coppa del mondo.

TUTTI GLI ATLETI DELL’ITALIA IN GARA OGGI E A CHE ORA

Ecco i nomi degli Azzurri e delle Azzurre in gara oggi a Milano Cortina 2026 e con gli orari delle prove. (Ndr: In grassetto le gare per le medaglie)