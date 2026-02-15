Meteo, le previsioni di domenica 15 febbraio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA- Modesta irruzione di aria artica. Venti forti da nord. La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile sulle Adriatiche e poi al Sud, specie tirrenico. Nevicate a 1200 metri al Centro, a 1500 1600 metri al Sud. Sul resto delle regioni avremo un tempo decisamente più soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Mari molto mossi, il Tirreno anche agitato.

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni, ma soffiano anche venti settentrionali più freddi. La giornata trascorrerà con generali condizioni di atmosfera stabile, il tempo sarà parzialmente soleggiato infatti, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. I mari risulteranno molto mosso il Ligure e generalmente mosso l’Adriatico. Modesto calo termico generale. Temperature: valori massimi attesi tra i 10 e i 15°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Irruzione di venti più freddi sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo piuttosto instabile su Marche, Abruzzo e Molise dove, oltre alla piogge mattutine, nevicherà sui rilievi mediamente sopra i 1300/1400 metri. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Venti di Burrasca sulla Sardegna occidentale, forti altrove. Mari molto mossi. Temperature: valori massimi compresi tra gli 8°C di l’Aquila e i 17°C di Roma

SUD E SICILIA

Modesta circolazione depressionaria sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, infatti la ricca nuvolosità presente provocherà delle precipitazioni, diffuse, specie al mattino, sulla Sicilia e poi a carattere irregolare e localmente moderate sul resto dei settori. I venti soffieranno da direzioni variabili, localmente moderati. Mari molto mossi. Temperature: valori massimi attesi tra i 9°C di Potenza e i 14-15°C delle altre città