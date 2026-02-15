domenica 15 Febbraio 2026

L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non prendere decisioni e non investire troppo sulle tue forze. Attenzione alle spese eccessive!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In amore potresti avere la persona migliore al tuo fianco ma sei distratto, oppure questa persona non riesce o non può dare ciò che vuoi. Devo chiederti almeno per oggi di fare poche cose, di tenere sotto controllo tutta la situazione.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Più fiducia nel rapporto sentimentale e più disponibilità al dialogo, e se c’è stata una separazione si può trovare un accordo. Ottime prospettive in famiglia e nelle relazioni tra amici.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

L’amore sta ritornando ad essere importante nella tua vita, basta avere solo un po’ di pazienza e guardare in avanti con fiducia e ottimismo. Favorite le questioni inerenti le compravendite…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ necessario affermare sempre e comunque la tua idea, sei piuttosto confuso oggi, fai le cose con molta calma. L’orgoglio è una brutta bestia ma non devi tornare sui tuoi passi.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

C’è chi ha avuto momenti difficili nei giorni scorsi e non solo, ora va meglio e si può intraprendere una strada vincente. Incontri si.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ogni tanto sei vittima di momenti di lieve malinconia, di stanchezza. I più giovani possono trovare una casa o trasferirsi, cambiamenti in vista.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Grande passionalità. Impara a lasciar correre e concentrati sugli impegni più onerosi. Chi ti dava per perdente, ora deve ricredersi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti senti alleggerito, ti inoltri libero sul sentiero dell’esperienza e ti arricchisci in un appassionato scambio altruistico. Finiscono gli amori spenti, ma ne nascono di nuovi e questo è ciò che conta.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei sempre solo a dover fare e decidere, ma questo perché non ti fidi troppo degli altri. In amore hai bisogno di comprensione e affetto.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tutti i nati che hanno vissuto una separazione in amore o magari a fronte di un rapporto ossidato dal tempo hanno tentato una novità senza riuscire nello scopo, ora sono un po’ giù di corda.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai le energie giuste per arrivare ai tuoi obiettivi, ma ultimamente ci sono stati parecchi momenti di disagio, anche a livello fisico! Se ti è possibile cerca di recuperare al più presto.



























































