L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non prendere decisioni e non investire troppo sulle tue forze. Attenzione alle spese eccessive!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
In amore potresti avere la persona migliore al tuo fianco ma sei distratto, oppure questa persona non riesce o non può dare ciò che vuoi. Devo chiederti almeno per oggi di fare poche cose, di tenere sotto controllo tutta la situazione.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Più fiducia nel rapporto sentimentale e più disponibilità al dialogo, e se c’è stata una separazione si può trovare un accordo. Ottime prospettive in famiglia e nelle relazioni tra amici.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
L’amore sta ritornando ad essere importante nella tua vita, basta avere solo un po’ di pazienza e guardare in avanti con fiducia e ottimismo. Favorite le questioni inerenti le compravendite…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
E’ necessario affermare sempre e comunque la tua idea, sei piuttosto confuso oggi, fai le cose con molta calma. L’orgoglio è una brutta bestia ma non devi tornare sui tuoi passi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
C’è chi ha avuto momenti difficili nei giorni scorsi e non solo, ora va meglio e si può intraprendere una strada vincente. Incontri si.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Ogni tanto sei vittima di momenti di lieve malinconia, di stanchezza. I più giovani possono trovare una casa o trasferirsi, cambiamenti in vista.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Grande passionalità. Impara a lasciar correre e concentrati sugli impegni più onerosi. Chi ti dava per perdente, ora deve ricredersi.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Ti senti alleggerito, ti inoltri libero sul sentiero dell’esperienza e ti arricchisci in un appassionato scambio altruistico. Finiscono gli amori spenti, ma ne nascono di nuovi e questo è ciò che conta.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Sei sempre solo a dover fare e decidere, ma questo perché non ti fidi troppo degli altri. In amore hai bisogno di comprensione e affetto.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tutti i nati che hanno vissuto una separazione in amore o magari a fronte di un rapporto ossidato dal tempo hanno tentato una novità senza riuscire nello scopo, ora sono un po’ giù di corda.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Hai le energie giuste per arrivare ai tuoi obiettivi, ma ultimamente ci sono stati parecchi momenti di disagio, anche a livello fisico! Se ti è possibile cerca di recuperare al più presto.