Lega, Daspo per i cantanti che parlano di politica? Da Mannoia a Cocciante: “L’appello alla pace è giusto sempre”

ROMA – Un Daspo per chi usa il palcoscenico di Sanremo per fini diversi dalla musica. È la soluzione che il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha trovato per evitare i polveroni che si sono alzati sulla Rai dopo le esternazioni di Ghali nell’ultima serata del Festival di Sanremo (“Stop al genocidio“), alla sua risposta all’ambasciatore israeliano, che aveva protestato per la ‘diffusione di odio’ sul palco dell’Ariston, e a alle successive dichiarazioni di Dargen D’Amico con un’imbarazzata Mara Venier che rimbrotta i giornalisti in un fuorionda per le domande troppo politiche.

In un’intervista a Libero Morelli dice: “Secondo me chi fa politica utilizzando il palcoscenico Rai deve stare fuori dalla Rai per un periodo di ‘limbo’. La soluzione è un Daspo per chi utilizza il palcoscenico Rai impropriamente”. Sanremo “è il Festival della canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda politica. Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene”. E conclude: “Un artista lì fa musica, non fa politica“.

LE REAZIONI DEGLI ARTISTI

Non sono mancate le reazioni degli artisti a queste parole. Samuele Bersani pubblica una storia con le parole del sottosegretario con la faccia di un pagliaccio a corredare le esternazioni.

Anche Fiorella Mannoia pubblica lo stesso screenshot scrivendo: “Le pernacchie si possono fare?” e ricevendo più di 15mila reazioni su Instagram in un’ora. Anche il pianista dell’Orchestra RAI dell’ultimo Festival di Sanremo, Jacopo Carlini, scrive: “Un pagliaccio unico”.

COCCIANTE: “APPELLO ALLA PACE GIUSTO SEMPRE, ANCHE DAL PALCO ARISTON”

Un appello alla pace “ci vuole in questo momento. Siamo in un periodo tragico del nostro mondo. Io non sono mai troppo politico, ma un pensiero a questa gente che soffre perché c’è la guerra. Se è stato giusto farlo dal palco di Sanremo? È giusto sempre, basta essere sobrio e dirlo in una maniera elegante e semplice e non dilungarsi troppo. Il palco di Sanremo, perché no. Lo avrebbe fatto anche Rino secondo me”. Lo ha detto Riccardo Cocciante, presente questa mattina al Museo di Roma in Trastevere per la presentazione della mostra dedicata a Rino Gaetano.

Nel corso della conferenza stampa, Cocciante ha intonato ‘A mano a mano’ e un pezzo preso dal suo musical Notre Dame presentandolo come un brano “di pace”.