Naufragio al largo della Libia, 73 migranti morti

ROMA – Nuova tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. Sono 73 le persone morte a seguito di “un tragico naufragio” al largo della costa della Libia: lo ha riferito l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Secondo le informazioni disponibili, l’incidente si è verificato ieri. “L’imbarcazione”, riferisce Oim in un messaggio diffuso anche sui social network, “trasportava circa 80 persone e sarebbe partita da Qasr Alkayar diretta per l’Europa”.

❗️73 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia: 11 i corpi recuperati, 62 i dispersi. Portati in ospedale i 7 sopravvissuti. Il barcone era partito da Qasr Al Kayer con circa 80 persone a bordo.



Oltre 130 le persone morte da gennaio nel Mediterraneo Centrale. — OIM Mediterraneo 🇺🇳 (@OIMItalia) February 15, 2023

I sopravvissuti sono almeno sette, fa sapere l’Oim. I superstiti sono riusciti a raggiungere la riva e sono ricoverati in un ospedale anche se tuttora in condizioni di salute “estremamente difficili”. Al momento, sempre secondo Oim, che cita la Mezzaluna Rossa della Libia, sono stati recuperati 11 corpi senza vita.

