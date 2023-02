La legale di Messina Denaro: “Le sue condizioni di salute sono gravi”

PALERMO – Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro “sono gravi”. A parlare con RaiNews24 è l’avvocata Lorenza Guttadauro, legale e nipote del capomafia di Castelvetrano. “Non ho visto la cella ma non credo che possa essere paragonata a un ambulatorio medico, in termini di locali sterili e quant’altro – aggiunge -. Non so se lo stanno curando bene, lo spero“.

Messina Denaro, malato di tumore al colon-retto, si trova rinchiuso nel supercarcere de L’Aquila dal giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio a Palermo. Due giorni fa il boss è stato sottoposto a interrogatorio dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

