Il Civ dell’Inps presenta il documento generale di indirizzo: “L’istituto resti autonomo”

ROMA – Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps ha presentato oggi il documento generale di indirizzo della VII consiliatura in un evento a Palazzo Wedekind. “In questi ultimi anni le attività attribuite all’Istituto si sono moltiplicate, al di là di quelle legate alle situazioni emergenziali che è stato necessario gestire – si legge nel documento -. La maggior parte delle nuove prestazioni ha avuto una natura socioassistenziale, ed è stata sostenuta dalla fiscalità generale. Il rapporto tra le risorse dell’Istituto derivanti dalla contribuzione di imprese e lavoratori e quelle dai trasferimenti pubblici si sta progressivamente ribilanciando aumentando il peso di questi ultimi”.

“In questo scenario – continua il Civ – potrebbero emergere suggestioni quantomeno discutibili: l’Istituto considerato come una omnicomprensiva agenzia nazionale del welfare o, all’opposto, come braccio operativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Potere esecutivo nel suo insieme. Al contrario, l’Inps deve essere un soggetto autonomo in grado di sviluppare la propria attività esclusivamente in rapporto alle previsioni normative e alle proprie regolamentazioni, garantendo i servizi e le prestazioni previsti a suo carico, nell’ambito delle funzioni che la normativa gli attribuisce, seppure all’interno di un sistema istituzionalmente vigilato”.

“L’Inps è e dovrà rimanere la più importante infrastruttura sociale del Paese, per le attività che svolge, i servizi che eroga, la quantità di risorse che gestisce, la capillarità dei soggetti che coinvolge, la diffusione sul territorio, la rete delle interlocuzioni nella quale è inserita come protagonista fondamentale”, sottolinea il Civ.

TRIDICO: “APPREZZAMENTO PER NUOVO SITO INPS”

“Il sito è andato online lunedì e sta ricevendo anche grande apprezzamento da parte degli utenti, dalla comunità scientifica informatica perché l’approccio utilizzato è stato quello della sperimentazione. Il nuovo sito ha registrato oltre 10 milioni di accesso al giorno ed è molto funzionale, ha nuovi servizi, una maggiore usabilità, una facilità nella ricerca e vorremmo, nelle prossime settimane, aggiungere anche una ricerca Gpt calibrata sui documenti interni dell’istituto”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione del documento generale di indirizzo del Civ dell’istituto di previdenza.

CALDERONE: “PER INCLUSIONE ATTIVA GESTIONE DATI INPS TRASPARENTE”

“In Consiglio dei ministri abbiamo licenziato un disegno di legge per gli anziani non autosufficienti, oggi all’esame del Parlamento, che dovrà essere pubblicato entro il 31 marzo in Gazzetta Ufficiale. Entro gennaio 2024 ridisegneremo il sistema di assistenza e vicinanza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie e cercando di riconsegnarli a una dimensione familiare. Ci sarà l’importante ruolo dell’istituto che dovrà essere anche proattivo”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo alla presentazione del documento generale di indirizzo del Civ Inps. “Nel disegnare la nuova misura di inclusione attiva stimoleremo il ruolo dell’Inps a gestire i dati in modo trasparente e per migliorare le performance e la comprensione dei cittadini”.