Amore e bullismo, la lezione di Federico Moccia agli studenti romani

ROMA – Orgoglio, bullismo, amore. Per insegnare ad affrontare con consapevolezza questi temi Federico Moccia ha incontrato i ragazzi dell’ultimo triennio di alcune scuole superiori romane coinvolgendoli in un percorso originale nei sentimenti, attraverso riflessioni, esempi, storie, video e letture. L’evento, organizzato dal XIII Municipio nell’aula magna dell’Università degli Studi Link, ha avuto come spunto i romanzi di Moccia, grandi successi editoriali in tutto il mondo con storie che appassionano adulti e adolescenti. Una rosa di sentimenti e dinamiche (solitudine, isolamento, vuoto, necessità di affermazione, mancanza di autostima, carenze affettive e di riconoscimento) che, se ignorati, possono portare a forme di bullismo.

“Il bullismo – ha spiegato lo scrittore ai ragazzi – è difficile da affrontare, non è solo fisico, anche se è spesso legato alla fisicità. I professori devono essere attenti a queste dinamiche e i genitori vanno coinvolti e informati dai figli. I ragazzi devono sapere che anche uno scherzo, magari enfatizzato dalla cassa di risonanza dei social media, può generare traumi e tragedie”.

Il monologo è in tour sul territorio nazionale, ma questo è stato il debutto assoluto a Roma. Moccia ha lavorato anche su spezzoni di film (suoi e di altri), citazioni da libri e canzoni, video YouTube, cronaca, esempi concreti, sui quali si è sviluppato un dialogo e uno scambio. Il progetto è stato vincitore del bando indetto da Città Metropolitana e Mic.

“Sono orgogliosa di aver organizzato, con la mia giunta, un’iniziativa come questa, in grado di lasciare il segno in ragazzi così giovani”, ha commentato Sabrina Giuseppetti, presidente del XIII Municipio. “Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Link, realtà importante del territorio, con cui stiamo sviluppando un’importante sinergia”.