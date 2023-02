ROMA – Centinaia di animali morti, tra cui pesci e fauna selvatica, numerose persone in stato di malessere, falde acquifere a rischio avvelenamento. Uno scenario apocalittico quello che sta avvenendo in Ohio, dove un treno cargo che trasportava sostanze chimiche è deragliato, rilasciando nell’aria una grande nube tossica. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 febbraio, ma dopo più di 10 giorni alcuni vagoni stanno ancora bruciando, continuando a disperdere agenti chimici dannosi, come il cloruro di vinile, che hanno contaminato il fiume Ohio. Un disastro ambientale che potrebbe trasformare l’Ohio nella Chernobyl degli USA.

This is what they call a "controlled release" The train derailment in Ohio at a little town called East Palestine had at least 5 tanker cars full of toxic flammable chemicals, apparently the only options were to let it burn like this or it would go off like a bomb. pic.twitter.com/SfogMDO9hd