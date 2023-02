Milan-Tottenham, San Siro canta ‘Cenere’ e Lazza si commuove

ROMA – Dopo il fortunato debutto a Sanremo 2023, Lazza si è concesso una pausa dalla musica per dedicarsi alla sua altra passione, il Milan. Il cantante era tra i tifosi accorsi allo stadio San Siro per assistere alla partita di andata di Champions League tra i rossoneri e il Tottenham (vinta dai padroni di casa per 1 a 0). Poco prima del fischio di inizio, le casse del Meazza hanno suonato ‘Cenere’, la canzone con cui si è piazzato al secondo posto a Sanremo. A sorpresa, tutta la curva sud ha cantato a squarciagola il ritornello, lasciando Lazza incredulo e emozionato per l’accaduto. “Sono commosso”, ha commentato.

