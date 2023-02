Mare Fuori 3 arriva su Rai2: le anticipazioni del 15 febbraio

ROMA – Dopo il rilascio della terza stagione completa su RaiPlay, Mare Fuori 3 arriva anche in chiaro. I primi due episodi della fiction dei record andranno in onda questa sera, a partire dalle 21.20, su Rai2. La terza stagione di Mare Fuori è composta da un totale 12 puntate, che verranno proposte con un doppio appuntamento settimanale ogni mercoledì. La serie si concluderà il 22 marzo.

MARE FUORI 3, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO

EPISODIO 1 – L’ODIO NECESSARIO

Rosa Ricci si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo. Carmine è il suo obiettivo ed è pronta a tutto per vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica acerrima del clan Ricci. Cardiotrap è sconvolto da quanto successo con Fabio, attende che la notizia della sua morte arrivi ma per ora tutto tace. Paola vuole riflettere sulla sua relazione con Massimo. Edoardo, dopo aver aggredito con violenza l’amico di Teresa, sta per essere spedito a Poggioreale.

EPISODIO 2 – IL RICHIAMO DEL SANGUE

Carmine è sempre più in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa e scopre che Mimmo ha un incarico che Donna Wanda gli ha dato. Beppe cerca di convincere Latifah a rimanere a Napoli per ricomporre il rapporto con Kubra ma la ragazza, nonostante i consigli di Pino, non appare convinta di perdonare la madre. Edoardo ha una proposta speciale per Carmela. La fuga di Filippo e Naditza rivela nuovi aspetti del carattere del ragazzo. Tra Gemma e Cardiotrap c’è un teso confronto.