Rosa Chemical a le Iene: “Non siamo liberi come ci dicono. Con Fedez un bacio tra amici, follia parlare di tradimento”

ROMA – Ha fatto parlare di sé ancora prima di salire sul palco di Sanremo e poi, baciando Fedez in bocca sul palco dell’Ariston, non ha tradito le aspettative delle deputata FdI che avevano chiesto di escluderlo dalla gara prima dell’inizio della kermesse. Parliamo di Rosa Chemical, il cantante da giorni sulla bocca di tutti per la sua ‘esibizione hot’ nella finale di Sanremo.

Ieri sera l’artista è tornato a far sentire la sua voce in un monologo alle Iene nel quale ha spiegato quanto successo alla kermesse canora, rivendicando il suo gesto. “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che in realtà tutta questa libertà non c’è, almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa- le parole di Rosa Chemical- Ho sempre amato essere un artista di rottura e visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle“. “Dicono l’hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo- ha proseguito-. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate. Un uomo può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri”. Parlando poi del polverone sollevatosi per quanto avvenuto con Fedez, il cantante ha dichiarato che si trattava “di un bacio tra due amici. Fedez era imbarazzato. Una follia parlare di tradimento”.