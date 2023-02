Edoardo lascia Antonella dopo la lite per il cucchiaio. Lei: “Stavi con me solo perché siamo al Gf Vip”

ROMA – Ancora scintille nella coppia più tormentata del Gf Vip. Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sembra esserci mai pace. I due hanno litigato anche a San Valentino e la loro storia potrebbe essere giunta al capolinea.

Dopo lo scontro avvenuto a fine diretta lunedì sera per il ‘cucchiaio-gate’ che ha scatenato la gelosia di Donnamaria, i due hanno dormito separati. Nel giorno degli innamorati è poi arrivato un aereo con uno striscione a incoraggiare la coppia. ‘Se non ci stavano le Donnalisie’, la frase che ha riportato il sorriso sul viso di Antonella ma non su quello di Edoardo. “Basta che ti arriva un aereo e cambi umore- ha dichiarato il radio speaker, per poi continuare a punzecchiare la sua partner- Vai a giocare con la panna con i tuoi amici”. Antonella prova a buttare acqua sul fuoco: “Dai gelosino, non fare così. Lo so che faremo pace”.

Passano le ore ma la tensione resta e manco il gioco del Mikado Kiss tra i partecipanti riesce a far tornare il sereno tra i due, tanto che a un certo punto Edoardo sbotta e chiede ad Antonella di togliere le sue cose dalla stanza.

“Voglio evitare di avere a che fare con te, sei una ragazzina”, le parole di Donnamaria. “Mi hai rovinato il San Valentino- la replica dell’ex schermitrice- Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi. Sei un falso. Stavi con me solo perché siamo al Grande Fratello”. “Ti prego di chiudere questa storia con rispetto”, la replica di Edoardo.

Nella notte poi, è arrivato un momento romanticissimo a tirare il colpo di grazia tra i due. Protagonista è stato Edoardo Tavassi che ha deciso di dichiarare il suo amore a Micol davanti ai compagni della casa leggendo una lettera piena d’amore. Ascoltare quelle parole ha gettato nello sconforto i Donnalisi. Edoardo è andato via prima della che Tavassi finisse di leggere per rifugiarsi all’interno del Van, lontano dagli occhi indiscreti, mentre Antonella ha cercato conforto in Davide e Sarah, sfogandosi dalle lacrime: “L’amore non funziona così, non è un tira e molla. Mi fa stare male”.