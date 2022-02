De Luca sulla Sanità in Campania: “Rigore e merito, cancellata la stagione delle porcherie”

NAPOLI – “Siamo stamattina al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, uno degli ospedali più belli della regione, credo uno dei più importanti del sud Italia. Abbiamo inaugurato e sono partite già da tempo otto sale operatorie, abbiamo portato a Pozzuoli tecnologie di avanguardia, chirurgia robotica, cose straordinarie. Abbiamo un gruppo di primari che fa invidia a qualunque altra realtà d’Italia e d’Europa. Abbiamo un’attività di procreazione medicalmente assistita di cui dobbiamo essere orgogliosi assolutamente, abbiamo un’emodinamica che oggi attrae pazienti da tutta la regione. Veramente dobbiamo essere orgogliosi, c’è un lavoro importante fatto dal direttore generale d’Amore e dai suoi collaboratori, ma siamo riusciti soprattutto a portare qui a Pozzuoli dei primari che sono fra i più bravi d’Italia e d’Europa”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che oggi ha visitato il nuovo blocco operatorio e il rinnovato reparto per la Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli.



“Tutto questo è stato possibile – ha evidenziato il governatore – perché abbiamo adottato nella regione Campania una linea di rigore e di valorizzazione del merito, abbiamo cancellato la stagione delle porcherie della politica politicante e dei raccomandati, abbiamo eliminato la stagione nella quale si facevano debiti per demagogia, per aprire magari un ospedale a ogni angolo di strada. Abbiamo accumulato negli anni ’90 10 miliardi di euro di debiti che finiremo di pagare nel 2034. Nonostante tutto – ha concluso De Luca – abbiamo oggi realtà come questa di Pozzuoli che sono un orgoglio per la Campania e per l’Italia”.