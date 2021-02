Nardella: “Col Covid le città d’arte hanno perso 20 miliardi”

FIRENZE – Con l’emergenza Covid il danno economico per le città d’arte si aggira attorno ai 20 miliardi. Il conto lo fa il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un’intervista a Rtv 38. Intorno al turismo, infatti, “c’è una filiera, un’industria: le guide, tutto il sistema della mobilità privata, i musei, i teatri, gli operatori, i ristoranti e i servizi”. Una cifra imponente, che fa tornare il primo cittadino alla carica: “Serve subito un lavoro con i sindaci per il piano strategico di rilancio rivolto prima di tutto al recupero del turismo internazionale non appena riapriranno le frontiere”. E’ questa la proposta “che farò al ministro Garavaglia, quella di mettere subito attorno a un tavolo Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Milano e altre città d’arte”.

Sempre per il settore, “ad Arcuri abbiamo chiesto di dare priorità anche agli operatori del turismo“, perché in vista della bella stagione e della primavera “dobbiamo essere in grado di mettere in sicurezza il comparto”, spiega a proposito del vertice di stamani tra il commissario e i primi cittadini delle grandi città. La richiesta che sarà inviata, con altre, al governo e alla conferenza Stato-Regioni attraverso una missiva firmata dal sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro, e dallo stesso Nardella in qualità di coordinatore delle metrocittà. Sempre sulla campagna vaccinale “con Arcuri abbiamo parlato anche delle famose primule, della possibilità di installare queste grandi tensostrutture in alcune piazze delle città”. Sul fronte “promozionale, per spingere tutta la popolazione a vaccinarsi, sarebbe bello averla in una piazza simbolica di Firenze. Però la decisione sarà presa con Arcuri, la Regione e l’Asl”.

