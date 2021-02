Una donna per la prima volta al vertice del Wto: è africana

ROMA – “Un Wto forte è essenziale se vogliamo riprenderci del tutto e in modo rapido dalla devastazione causata dalla pandemia del Covid-19”: così oggi Ngozi Okonjo-Iweala, economista nigeriana, nominata al vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto/Omc).

Già dirigente della Banca mondiale nonché ministro delle Finanze del suo Paese di origine, 66 anni, Okonjo-Iweala è il primo direttore generale del Wto donna e di origine africana. La nomina, per consenso, è stata comunicata al termine di una sessione speciale del Consiglio generale, il massimo organo del Wto, riunitosi in modalità virtuale. Per il via libera alla candidatura di Okonjo-Iweala, secondo diversi osservatori, è stato decisivo l’avvicendamento alla presidenza degli Stati Uniti con l’uscita di scena di Donald Trump a favore di Joe Biden.