Al via maxi concorso per infermieri a Bari

BARI – Sono arrivati a Bari da ogni regione di Italia ma anche dall’estero, come Michele un infermiere che vive in Irlanda e che ha deciso di provare a superare il maxi concorso indetto dalla Regione Puglia per assumere a tempo indeterminato 566 professionisti del mondo sanitario. In Fiera del Levante si sono presentati i primi 1900 dei 17mila iscritti. L’età dei candidati va dai 25 ai 40 anni e molti di loro sono stati vaccinati. Particolare che non ha impedito la rilevazione della temperatura all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e l’obbligo di indossare le mascherine.

Le prove, suddivise in cinque giorni su due turni, si stanno svolgendo nel nuovo padiglione esteso per 18mila metri quadrati. I candidati svolgono due prove: una scritta (della durata di 40 minuti composta da trenta domande a risposta multipla) e una pratica da venti minuti. Al termine della selezione, il 19 febbraio, verrà stilata una graduatoria, da cui potranno prendere personale le Asl pugliesi e gli istituti di ricerca, a scorrimento che resterà in vigore tre anni: con ogni probabilità saranno assunti più di 566 infermieri.