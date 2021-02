‘L’Enigma Draghi’, oggi la presentazione del libro di Marco Cecchini

ROMA – Chi è Mario Draghi? Certamente il “salvatore” dell’euro, una figura di grande rilievo nel panorama di un’Europa in cerca di guida, ma anche un personaggio complesso, che suscita giudizi spesso divergenti. Ad indagare la figura del neopresidente del Consiglio in ‘L’enigma Draghi” (Fazi Editore) è Marco Cecchini. Il volume, che racconta come ha fatto Draghi ad entrare nell’Olimpo dei leader mondiali, verrà presentato presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, lunedì 15 febbraio, alle ore 11. Sarà possibile seguire la presentazione in streaming collegandosi al seguente link: https://bit.ly/3b8PsJC

Ai saluti istituzionali di Alessandro De Nisco, Preside della Facoltà di Economia Unint, e Ciro Sbailò, Preside della Facoltà di Scienze Politiche e delle Dinamiche Psico- Sociali Unint, seguiranno gli interventi di Primo Di Nicola (M5s), Maurizio Lupi (Nci), Claudio Mancini (Pd), Matilde Siracusano (Fi). A moderare l’incontro Manuela Perrone, del Sole 24 Ore.