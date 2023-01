TRAILER | Stasera ‘Wonder Woman 1984’ in prima visione tv

ROMA – Domenica 15 gennaio, in prima tv e in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Wonder Woman 1984”, il secondo capitolo della saga targata DC diretto da Patty Jenkins. Nel cast Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright.

WONDER WOMAN 1984, DI COSA PARLA

Diana Prince è una spia del governo americano sulle tracce di un’altra spia sovietica, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah, trascinata sulla via del male dalla parte di sé più bestiale. Ma quest’ultima non è l’unico nemico che Wonder Woman deve affrontare, dovrà fare i conti, infatti, anche con il perfido e potente uomo d’affari Maxwell Lord.

WONDER WOMAN 1984, CURIOSITA’

Il film è il sequel di Wonder Woman del 2017 ed è la nona pellicola appartenente al DC Extended Universe. Questo film segna la prima apparizione cinematografica del personaggio di Cheetah, che inizialmente doveva essere interpretato da Emma Stone.

In una delle scene finali appaiono in un breve cameo il marito di Gal Gadot e due dei tre figli dell’attrice. Si vedono quando Diana cammina tra gli addobbi natalizi della città e passa accanto a bambini che giocano nella neve e a famiglie che si divertono sulla giostra.

