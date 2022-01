Tennis, Panatta: “Djokovic ha rotto le scatole a tutti”

ROMA – “Onestamente, Djokovic ha rotto le scatole a tutti. Questo susseguirsi di ricorsi… ma chi gliel’ha fatto fare? Non ne esce bene. Tutti i suoi colleghi ce l’ha contro, la maggior parte dell’opinione pubblica ce l’ha contro. Ha a favore una minoranza di no-vax”. Adriano Panatta l’aveva già paragonato al Marchese del grillo, ora intervistato da Rai Sport torna a criticare il tennista serbo, che stanotte verrà probabilmente espulso dall’Australia dopo una settimana di tribolazioni giudiziarie.

“Ora ha poca credibilità- continua Panatta – Io non gioisco, sia chiaro, ma questa storia gli cambia la vita. Perlomeno fuori dalla Serbia. Ha pestato una merda troppo grossa. Si è sporcato irrimediabilmente le scarpe bianche. Se n’è andato in giro per Belgrado positivo al Covid. Chiunque altro non si chiami Novak Djokovic si becca una sacrosanta denuncia penale“.