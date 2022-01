Covid, il bollettino di oggi: 180.426 nuovi casi e 308 decessi

ROMA – Sono 180.426 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 186.253) e 308 i decessi (ieri 360) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia sono 8.549.450 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre 140.856 il numero totale delle vittime. Passando ai guariti o dimessi, in tutto sono 5.937.747 e le persone diventate negative nelle ultime 24 ore sono 120.609 (ieri 125.199). Le persone che risultano attualmente positive sono in tutto 2.470.847, pari a +72.019 rispetto a ieri (+75.310 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 1.217.830. Il tasso di positività, ieri al 16,4%, oggi cala al 14,8%.

Terapie intensive ancora in lieve calo, 2 in meno (ieri +11) con 141 ingressi del giorno, e scendono a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 351 in più (ieri +371), 18.370 in tutto.