Calcio, lesioni al cuore post covid: fermati tre giocatori in coppa d’Africa, c’è anche un ex Juventus

ROMA – La commissione medica della Caf, la confederazione calcistica africana, ha fermato tre giocatori del Gabon, perché presentano lesioni cardiache in conseguenza del contagio da Covid-19. I tre giocatori sono l’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, il centrocampista del Nizza ed ex Juventus Mario Lemina e l’attaccante dell’Ittihad Tangeri Axel Meyè. La Federazione gabonese lo ha comunicato con una nota ufficiale poco prima dell’inizio della partita contro il Ghana, Gruppo C della Coppa d’Africa.

🚨

Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football – FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022