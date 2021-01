Crisi governo, Crimi: “Con Renzi abbiamo chiuso, non si torna indietro”

ROMA – “Con Renzi la situazione è e resta invariabile: abbiamo chiuso“. Questo, a quanto si apprende, il ragionamento ribadito dal capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi nel corso degli incontri e telefonate che si sono susseguiti durante la giornata odierna. “Siamo persone serie, di parola. Chi pensa che siamo disponibili a cambiare idea nell’arco di 5 minuti non ha capito chi siamo“, ha aggiunto Crimi che ha ricordato come “tre giorni fa avevo detto chiaramente: se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, non si torna più indietro. E così è. Di fronte a questo grado di irresponsabilità e inaffidabilità l’argomento è chiuso, ora restiamo concentrati sul lavoro da fare per aiutare gli italiani”.

