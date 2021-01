Covid, 477 vittime. Tasso di positività al 5,9%, conteggiati anche test antigenici

ROMA – Sono 16.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 273.506, un dato che, per la prima volta, prende in considerazione anche i tamponi antigenici oltre a quelli molecolari. Dopo il cambio di metodologia nel conteggio dei tamponi, il tasso di positività cala al 5,9% dal 10,7% di ieri. Se si calcolasse l’incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe stabile al 10,3%.

Ancora alto il numero delle vittime, che oggi sono 477. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale quindi a 81.325.

Nonostante 156 nuovi accessi, cala di 35 unità il numero di ricoverati in terapia intensiva che scende a 2.522. Sono invece 22.841 i ricoverati in reparti ordinari, -269 rispetto a ieri.