VIDEO | La Reggia di Caserta “pronta ad accogliere visitatori in sicurezza”

NAPOLI- “Abbiamo aspettato tanto questo Dpcm”. Con queste parole Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, accoglie l’ufficialità della riapertura dei musei nei giorni feriali per le regioni in zona gialla contenuta nel decreto firmato oggi dal premier Giuseppe Conte. “Noi – racconta alla Dire – non vediamo l’ora di accogliere in piena sicurezza il pubblico perché crediamo nel museo come opportunità, in questo momento, di benessere psicofisico. La Reggia di Caserta è un massaggio al cuore, a volte è una spina nel fianco quando la vedo trascurata, ma sicuramente la bellezza fa bene in questo momento. Abbiamo bisogno anche di fiducia e di respirare un’aria positiva in luoghi come i musei”.

Maffei spiega anche di dover “affrontare il tema della chiusura del martedì perché l’apertura lunedì-venerdì deve entrare in un processo condiviso anche con le parti sindacali per evitare la chiusura settimanale storica della Reggia che serve anche a sistemare, pulire, fare lavori di manutenzione”. L’ipotesi sarebbe quella di portare la chiusura settimanale “alla domenica”. Un altro punto interrogativo “che si è creato rispetto al Dpcm – evidenzia Maffei – riguarda il giorno festivo di San Sebastiano (patrono della città, ndr): mercoledì 20 speriamo di poter essere aperti”.