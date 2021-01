Italia Viva fa marcia indietro? “Se Conte scioglie nodi, noi ci siamo”

ROMA – “Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all’interno della maggioranza. Se il premier Conte pratica questa strada noi ci siamo, se invece si vogliono evitare questi problemi, per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del Paese, pazienza”. Lo afferma il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone in un’intervista a Fanpage.

CONZATTI (IV): MARGINI PER DIALOGO CON LA MAGGIORANZA

“Sediamoci ad un tavolo, ci sono margini di dialogo per far ripartire l’Italia”. A dirlo in un’intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano Dolomiti.it è la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti.

Per la senatrice esiste “lo spazio per il dialogo e per un confronto. Questo soprattutto con il Partito democratico. Ci sono diversi temi che poniamo che loro stessi hanno portato avanti in aula e che condividiamo”, ha concluso.