Genova, Zerocalcare, Subsonica e Celestini aiutano gli antifascisti a processo

GENOVA – Un doppio cd con contenuti audio, video e scritti. Genova antifascista continua la raccolta fondi per partecipare alle spese processuali della cinquantina di militanti denunciati per gli scontri di piazza Corvetto del 23 maggio 2019, a margine di un comizio elettorale di Casapound, durante i quali la polizia picchiò anche il giornalista di Repubblica, Stefano Origone. A dare manforte all’iniziativa degli antifa genovesi, un nutrito gruppo di rappresentanti del mondo culturale e musicale italiano, che ha offerto gratuitamente i propri contributi. Tra questi: Ascanio Celestini e il collettivo Wu Ming, Zerocalcare e i Subsonica, i Modena City Ramblers e la Bandabardò, gli Assalti frontali e Maurizio Maggiani. “Come sempre il filo rosso che collega le nostre sacche di resistenza è la solidarietà- spiega Genova antifascista- consapevoli di non essere soli sul nostro cammino, non lasceremo mai nessuno indietro. L’antifascismo non si processa”.

LEGGI ANCHE: Genova, studenti delle superiori in piazza: “La Dad ci ha diviso”