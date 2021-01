Oggi è la festa del sapere libero: ‘Wikipedia’ compie 20 anni

ROMA – Per quelli della ‘Generazione Z’ il concetto di enciclopedia è probabilmente antico e obsoleto: per loro ma anche per tutti gli altri c’è ‘Wikipedia‘. Fa strano dirlo ma da ormai due decenni con un click possiamo saperne di più di storia, cultura, arte, musica e tecnologia. Il compleanno dell’enciclopedia online, che ha ‘sdoganato’ la conoscenza libera per tutti e di tutti, è oggi. Esattamente vent’anni fa, Jimmy Wales e Larry Sanger, accendevano quello che è attualmente il quinto sito più popolare nel mondo con 5,7 miliardi di visite al mese. Per festeggiare l’appuntamento è ovviamente online. Un evento virtuale coinvolgerà la comunità dei ‘wikipediani’, ma anche tutti coloro che vorranno sostenere la piattaforma, nel suo impegno di diffusione di un sapere libero. Gli italiani sono invitati a ‘regalare’ a ‘Wikipedia‘ un contenuto con licenza libera: caricando una foto, inserendo una nuova voce o modificandone una esistente.

Alle 17 di oggi, sul canale YouTube di ‘Wikimedia Italia’, sarà possibile collegarsi per la diretta della festa internazionale con traduzione in italiano. Tra i relatori ci saranno il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales, il direttore esecutivo della Wikimedia Foundation Katherine Maher e alcuni protagonisti della comunità internazionale. “I siti che producono e rendono accessibili contenuti aperti e collaborativi come ‘Wikipedia‘, i progetti ‘Wikimedia’ e ‘OpenStreetMap’ sono il risultato del lavoro dei volontari- ha detto la nuova presidente di ‘Wikimedia Italia’, Iolanda Pensa- Il ventesimo compleanno di ‘Wikipedia‘ è l’occasione per ringraziarli e riconoscere il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per arricchire e mantenere queste risorse online a disposizione di tutti. Il lavoro della comunità prosegue con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Invitiamo tutti a ‘provare il tasto modifica’ e dare il proprio contributo per continuare a migliorare ‘Wikipedia‘ e tutto il sapere libero”.