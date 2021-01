FOTO | Al Fermento di Bologna panini Sciok, Bicous o Renzei

BOLOGNA – Sciok, Reacscion, Bicous, Renzei. A Bologna c’è un bar che ha personalizzato la pausa pranzo (rigorosamente d’asporto) dedicando il nome di quattro panini alla crisi politica e di Governo che tanto fa discutere in questi giorni e, in particolare, a Matteo Renzi.

“Ledies and gentlemen, de uinner is…”, scrive Fermento, noto locale nella zona della Bolognina presentando il menù del giorno, composto da quattro panini dedicati a Renzi e al suo inglese maccheronico. Non è la prima volta che il locale usa l’attualità per dare il nome ai suoi piatti: sul menù sono passati, tra gli altri, anche la Brexit, Kobe Bryant, Ennio Morricone e un omaggio a Giulio Regeni e Patrick Zaki.

