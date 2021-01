Crisi governo, Renzi: “Conte ci sfida in aula, vedremo se ha numeri”

ROMA – “Abbiamo chiesto al governo un salto di qualità sui contenuti. Il premier ci ha risposto sfidandoci in aula sui responsabili. Gli abbiamo chiesto di cambiare politica, lui ha scelto di cambiare maggioranza“. Lo scrive Matteo Renzi, nelle sue enews.

Conte avrà i numeri in Parlamento? “Alla Camera sì- si risponde Renzi- li aveva anche prima. Al Senato non sappiamo ancora se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la democrazia parlamentare avrà prodotto la terza diversa maggioranza in tre anni con lo stesso premier. Vedremo se, come dicono, arriva a quota 161. Noi abbiamo posto dei problemi di merito, non possiamo adesso far finta di niente”.