La Francia è in finale, festa e polizia sugli Champs Elysee

ROMA – Caroselli di auto, clacson e tricolori bianco-rosso-blu lungo il viale degli Champs Elysee, a Parigi, dopo la vittoria della Francia sul Marocco nella semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar.

Immagini e filmati diffusi sui social network, anche da giornalisti e corrispondenti sul posto, confermano una presenza significativa di agenti di polizia. Secondo Pierre Bouvier, cronista per il quotidiano Le Monde, alle uscite delle stazioni dalla metropolitana gli agenti controllano gli zaini dei tifosi.

Le défilé des voiture sur les Champs Élysées où le déploiement policier est impressionnant. Les sacs sont contrôlés aux sorties du métro. La foule remonte vers l’Arc de Triomphe. #FRAMAR pic.twitter.com/NQTKri62fS — Pierre Bouvier (@pibzedog) December 14, 2022

Alle manifestazioni di festa dedicano aperture i principali giornali della Francia. Le Figaro propone aggiornamenti in diretta non solo da Parigi ma anche da Bordeaux, Nantes o Nizza, in particolare dal lungomare della Promenade des Anglais.

Festeggiamenti partecipati ci sarebbero probabilmente stati anche in caso di successo del Marocco, come già accaduto dopo le sue recenti vittorie in Qatar: decisivo il rilievo numerico e sociale delle comunità con origini maghrebine residenti in Francia.

