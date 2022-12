Fratelli d’Italia compie dieci anni e chiama Cristina D’Avena a cantare

ROMA – Una tre giorni in piazza del Popolo per festeggiare i primi dieci anni di vita. Anche se il regalo più bello Fratelli d’Italia lo ha ricevuto il 25 settembre, quando è stato scelto alle urne da più di un italiano su quattro (il 26%): risultato che ha portato la leader Giorgia Meloni a diventare la prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Il partito, nato dopo la frattura con il Popolo delle Libertà, è stato lanciato il 21 dicembre 2012 da Meloni, Crosetto e La Russa. Dieci anni dopo, si può affermare senza timore di smentita che hanno avuto ragione loro, che adesso sono rispettivamente premier, ministro della Difesa e presidente del Senato.

E per celebrare questi primi dieci anni, FdI si è presa piazza del Popolo per tre giorni, da giovedì 15 a sabato 17 dicembre. ‘Dieci anni di amore per l’Italia’ è il nome dato alla manifestazione, che si dividerà tra dibattiti politici (invitati numerosi ministri del governo Meloni, mentre Salvini e Berlusconi manderanno un videomessaggio) ed eventi più natalizi: dal mercatino di Natale al presepe vivente, fino all’atteso – e chiacchierato sui social – concerto di Cristina D’Avena, in programma giovedì alle 20.30. Nella stessa serata sarà ospite anche Osho, celebre per le sue vignette satiriche.

A chiudere la tre giorni di festa di Fratelli d’Italia sarà la presidente Giorgia Meloni, che sabato alle ore 17.30 sarà intervistata da Paolo Del Debbio.

