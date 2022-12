A gennaio parte il 25esimo Mastercourse Anorc in versione executive

ROMA – Riparte a gennaio il Mastercourse di Anorc per la formazione dei Responsabili della conservazione e conservatori di oggetti digitali. Un percorso storico per il settore, giunto alla sua 25esima edizione, che per l’occasione evolve in versione executive proponendo tre segmenti formativi in altrettante diverse modalità: “Lecture”, 18 ore in e-learning; “Training”, 16 ore in streaming; “Meddle”, 2 giorni di full immersion in un campus a Milano.

I tre livelli sono complementari e puntano ad adattarsi alle esigenze formative e di aggiornamento professionale degli iscritti, che avranno a disposizione professionisti del settore con i quali confrontarsi direttamente, sia online che dal vivo.

Si parte a gennaio con “Lecture“, per acquisire tutte le nozioni fondamentali di natura amministrativa, giuridica e archivistica in materia di formazione, gestione, conservazione e protezione dei contenuti digitali. CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA.

Il 5 aprile inizierà invece il livello “Training” dove gli iscritti saranno inseriti in classroom virtuali per concentrarsi su argomenti verticalizzati, in diretta: le Linee Guida di AgID, la gestione degli archivi in ambito sanitario, le criticità contrattuali legate al trasferimento di dati personali in Paesi extra UE e le prossime novità del regolamento eIDAS. CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA.

Infine il 17 e 18 maggio a Milano si terrà il campus “Meddle” che offrirà un’esperienza diretta con case study, workshop, business game e molto altro. CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA.

“È un percorso didattico che può essere intrapreso in tutte le sue fasi o anche singolarmente – spiega il direttore scientifico del Mastercourse, l’avvocato Andrea Lisi – Come tutti i master che puntano sulla qualità ogni segmento garantisce il raggiungimento di certi livelli intermedi in termini di acquisizione ed esperienza, per arrivare all’ultimo, che poi è a numero chiuso, e diventare realmente un digital preservation officer o un responsabile della conservazione che abbia sviluppato l’adeguata esperienza”.

I coordinatori dell’executive Mastercourse insieme al direttore scientifico, avvocato Andrea Lisi, esperto in diritto applicato all’informatica e protezione dei dati sono l’avvocato Sarah Ungaro, consulente senior, esperto in diritto dell’informatica e protezione dei dati, l’avvocato Luigi Foglia, consulente senior, esperto in diritto dell’informatica e archivi digitali, e l’ingegner Giovanni Manca, esperto di trasformazione digitale, presidente di Anorc.

Le iscrizioni sono aperte. Per i soci (anche nuovi) Anorc Mercato o Professioni, entro il 31 dicembre 2022 c’è il 40% di sconto sulle singole opzioni o sul percorso integrale.

Il Mastercourse ha ricevuto il patrocinio di: AGI, ANDIP, Clusit, IbiMI, IIP, Procedamus, SGI Themis, Trust&Wealth Management Journal.

