In montagna o al mare? Ecco le mete preferite dagli italiani per Capodanno

ROMA – Per il Capodanno 2023 tra le mete più gettonate ci sono l’Egitto ed i Caraibi, ma anche Santo Domingo ed il tour del Marocco. Per la montagna, poi, cambia il tipo di domanda: gli italiani non partono più solo per sciare ma prevalentemente alla ricerca di relax, wellness, edonismo e enogastronomia. A stilare la classifica e tracciare il quadro delle preferenze, proponendo pacchetti ad hoc a seconda delle destinazioni e delle date, è Vamonos Vacanze, tour operator che promuove il format ERA: Experiential, Relax & Adventure.

“Abbiamo voluto essere e siamo stati fin dall’inizio una specie di club, una community – spiega Emma Lenoci, founder di Vamonos Viaggi Eventi srl – per gente appassionata di viaggi allettata dal poter vivere nuove esperienze e nuove emozioni“. “L’esperienza – ancora Lenoci – è molto simile ad un vero e proprio circolo perché poi i nostri membri tendono a ripeterla e spesso si rincontrano proprio durante i nostri viaggi. L’ideale, insomma, per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze”.

