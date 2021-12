Continua la protesta degli studenti a Roma: occupati altri cinque licei

ROMA – Continua a crescere l’ondata di occupazioni dei licei romani. Dopo la giornata di ieri, in cui sono stati occupati i licei ‘Augusto’, ‘Plauto’, ‘Montale’ e ‘Pilo Albertelli’, oggi altri cinque istituti sono stati presi in mano dagli studenti e dalle studentesse: il ‘Socrate‘ a Garbatella, il ‘Giulio Cesare‘ a Corso Trieste, il ‘Tullio Levi Civita‘ a Centocelle, il ‘Gullace‘ a Giulio Agricola e l’artistico ‘Enzo Rossi‘ in zona Tiburtina.

LEGGI ANCHE: A Roma occupato anche il liceo Augusto

Sono ormai più di trenta i licei romani che sono stati occupati dagli studenti e dalle studentesse dall’inizio delle proteste. Le rivendicazioni spaziano da una distribuzione più cospicua dei fondi del Pnrr, un piano nazionale per l’edilizia scolastica, la rimodulazione degli orari scaglionati, un modello di scuola diverso che metta al centro le esigenze degli studenti e delle studentesse, fino alla presa in carico del loro benessere psicologico, messo a dura prova da due anni di isolamento e sacrifici.

LEGGI ANCHE: A Roma gli studenti del liceo Plauto denunciano: in 11 portati in commissariato