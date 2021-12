A Bergamo spunta una panchina blu e stellata con i colori dell’Ue

Di Nicolò Rubeis

MILANO – A Bergamo, nei giardini 25 aprile in piazza Matteotti, da qualche giorno, accanto al monumento al partigiano di Giacomo Manzù c’è una panchina con i colori e le stelle della bandiera dell’Unione Europea. Un’iniziativa – prevista da un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale orobico in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani – per simboleggiare l’appartenenza della città all’Ue e, soprattutto, “l’adesione ai principi fondamentali, in relazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa – spiegano da Palazzo Frizzoni – e alla situazione di violazione dei diritti al confine

tra Polonia e Bielorussia”.

La panchina blu e stellata è stata realizzata domenica dai ragazzi della sezione bergamasca della Gioventù Federalista Europea, giovanile del Movimento Federalista Europeo.

“Si tratta di un elemento di sicuro impatto – commentano l’assessora Marzia Marchesi e il consigliere Comunale Alessandro De Bernardis, quest’ultimo estensore dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio – che nasce da un gruppo di giovani che avevano il desiderio di trasmettere a tutta la cittadinanza la propria idea di Europa”. Un’Unione europea “lontana dalla freddezza con cui la si pensa generalmente e più vicina ai suoi valori fondamentali”, concludono.