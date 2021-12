Firenze, maxi scritta su palazzo Strozzi: “Jeff Koons marry me”

FIRENZE – Jeff Koons sposami. “Jeff Koons marry me”. Una maxi-scritta in inglese fatta con vernice bianca, lunga circa dieci metri. Tanto lunga da investire due facciate di palazzo Strozzi (che da ottobre ospita una mostra dell’artista americano), in pieno centro storico a Firenze e uno dei cuori culturali della città.

Le telecamere avrebbero immortalato chi ha compiuto il gesto, pare dopo le 4 notte, e la Municipale è al lavoro. Intanto però è il sindaco Dario Nardella che interviene: le scritte sono “vergognose. La Polizia municipale sta esaminando i filmati delle telecamere per individuare il responsabile. Sul posto è già in corso la rimozione. Non accettiamo gesti di violenza gratuita al nostro patrimonio culturale“.